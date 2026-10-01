Préservez toute la saveur et le croquant des croquettes pendant 1 an

Prenez soin de votre animal en permanence. Le sachet anti-humidité contient des particules de gel de silice inodore et anti-rouille. Elles maintiennent pendant longtemps la fraîcheur des repas de votre chat grâce à leur capacité élevé à absorber l'humidité.