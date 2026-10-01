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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
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  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
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Série PetSachets anti-humidité, distributeur de croquettes

PAW0020/01

Préservez toute la saveur et le croquant des croquettes pendant 1 an

Prenez soin de votre animal en permanence. Le sachet anti-humidité contient des particules de gel de silice inodore et anti-rouille. Elles maintiennent pendant longtemps la fraîcheur des repas de votre chat grâce à leur capacité élevé à absorber l'humidité.

Voir tous les avantages

Produits compatibles

Série Pet

Série Pet
Distributeur de croquettes connecté avec caméra

PAW5320/02

Offrez-leur le meilleur. Tout le temps.

Préservez toute la saveur et le croquant des croquettes pendant 1 an

  • La fraîcheur à chaque bouchée

  • Inodore et non toxique

  • Fabriqué avec du gel de silice

  • Lot de 12

Fabriqué avec du gel de silice

Fabriqué avec du gel de silice

Contient des particules de gel de silice inodore, non toxique et anti-rouille. Présente un taux d'absorption élevé de l'humidité pour conserver la fraîcheur de vos croquettes.

Fraîcheur optimale

Fraîcheur optimale

Pour que la nourriture destinée à votre chat reste fraîche, il est essentiel de remplacer régulièrement les filtres. Nous vous suggérons de les changer tous les 30 jours pour maintenir une fraîcheur optimale.

Simple et efficace

Simple et efficace

Pour maintenir son efficacité, n'ouvrez l'emballage extérieur étanche qu'au moment de l'utilisation. Installez le sachet interne anti-fuite dans la fente située sur le dessus du distributeur de croquettes.

Spécificités Techniques

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