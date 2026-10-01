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PAW0020/01
Préservez toute la saveur et le croquant des croquettes pendant 1 an
Prenez soin de votre animal en permanence. Le sachet anti-humidité contient des particules de gel de silice inodore et anti-rouille. Elles maintiennent pendant longtemps la fraîcheur des repas de votre chat grâce à leur capacité élevé à absorber l'humidité.
La fraîcheur à chaque bouchée
Inodore et non toxique
Fabriqué avec du gel de silice
Lot de 12
Contient des particules de gel de silice inodore, non toxique et anti-rouille. Présente un taux d'absorption élevé de l'humidité pour conserver la fraîcheur de vos croquettes.
Pour que la nourriture destinée à votre chat reste fraîche, il est essentiel de remplacer régulièrement les filtres. Nous vous suggérons de les changer tous les 30 jours pour maintenir une fraîcheur optimale.
Pour maintenir son efficacité, n'ouvrez l'emballage extérieur étanche qu'au moment de l'utilisation. Installez le sachet interne anti-fuite dans la fente située sur le dessus du distributeur de croquettes.
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Notation globale