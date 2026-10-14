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Arrêté

Lecteur de DVD portable

PET716/12

5

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Vos DVD et DivX® préférés, où et quand vous en avez envie !

Installez-vous confortablement, détendez-vous et regardez vos films sur le Philips PET716 à écran LCD TFT 7". Regardez vos DVD, DivX® et vidéos MPEG4 préférés, écoutez de la musique sur CD et CD-MP3, ou admirez vos photos JPEG quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Voir tous les avantages

Vos DVD et DivX® préférés, où et quand vous en avez envie !

  • Écran large LCD 17,8 cm (7")

  • Lecture DivX

Profitez de films au format 16/9

Profitez de films au format 16/9

Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Écoutez vos morceaux favoris sur CD-MP3, CD et CD-RW

Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4

Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Lecteur de DVD portable

Date d'utilisation 2026-10-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Lecteur de DVD portable

Date d'utilisation 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Avantages

Werkt op al mn DVD's supergoed

Contre

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Draagbare DVD-speler

Date d'utilisation 2018-12-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Draagbare DVD-speler

Date d'utilisation 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Draagbare DVD-speler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PET716 Draagbare DVD-speler

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