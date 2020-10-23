ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

PulseRelief Électrothérapie sans fil

Arrêté

Assistance

PulseReliefÉlectrothérapie sans fil

PR3840/00

PulseRelief Électrothérapie sans fil

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Guide de mise en route

  • PDF file, 787.5 kB
  • 23 October 2020

Manuel d'informations importantes

  • PDF file, 1.6 MB
  • 22 October 2020

Foire aux questions

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider