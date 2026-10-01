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Arrêté
PRO1000BK/00
Son haute fidélité
Confortable et pratique, le casque Philips Performance PRO1000 offre un son haute résolution Hi-Res Audio. Bénéficiez d'une expérience agréable et immersive grâce à ses haut-parleurs puissants, son design fin et ergonomique ainsi que ses embouts de différentes tailles.
HP 8 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Découvrez de nouveaux niveaux de précision et de clarté dans votre musique grâce au son haute résolution Hi-Res Audio. Un son pur et précis pour n'importe quel format musical. Ce casque répond aux normes strictes requises pour l'obtention du label qualité Hi-Res Audio.
Recouvert d'un revêtement métallisé de haute qualité, pour une durée de vie accrue de vos écouteurs.
Notation globale