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        Arrêté

        PerformanceCasque avec Micro

        PRO1000BK/00

        Son haute fidélité

        Confortable et pratique, le casque Philips Performance PRO1000 offre un son haute résolution Hi-Res Audio. Bénéficiez d'une expérience agréable et immersive grâce à ses haut-parleurs puissants, son design fin et ergonomique ainsi que ses embouts de différentes tailles.

        Voir tous les avantages

        Son haute fidélité

        • HP 8 mm/conception arrière fermée

        • Intra-auriculaire

        Housse de protection pour abriter vos écouteurs entre deux utilisations

        Une musique restituée dans sa forme la plus pure grâce au label Hi-Res Audio

        Découvrez de nouveaux niveaux de précision et de clarté dans votre musique grâce au son haute résolution Hi-Res Audio. Un son pur et précis pour n'importe quel format musical. Ce casque répond aux normes strictes requises pour l'obtention du label qualité Hi-Res Audio.

        Le revêtement métallisé offre une protection accrue

        Recouvert d'un revêtement métallisé de haute qualité, pour une durée de vie accrue de vos écouteurs.

        Spécificités Techniques

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