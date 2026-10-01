Une musique restituée dans sa forme la plus pure grâce au label Hi-Res Audio

Découvrez de nouveaux niveaux de précision et de clarté dans votre musique grâce au son haute résolution Hi-Res Audio. Un son pur et précis pour n'importe quel format musical. Ce casque répond aux normes strictes requises pour l'obtention du label qualité Hi-Res Audio.