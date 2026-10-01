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        Arrêté

        PerformanceCasque avec Micro

        PRO3000BK/00

        Son haute fidélité

        Confortable et pratique, le casque Philips Performance PRO3000 offre un son haute résolution. Bénéficiez d'une expérience agréable et immersive grâce à ses haut-parleurs puissants, son design fin et ergonomique ainsi que ses embouts de différentes tailles.

        Voir tous les avantages

        Son haute fidélité

        • HP 12,2 mm/conception arrière fermée

        • Intra-auriculaire

        3 tailles d'embouts pour un confort personnalisé et optimal

        Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

        Passage facile entre musique et appels avec le micro et la commande intégrés

        La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.

        Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm offrent un son clair et précis

        Le casque Philips Performance PRO3000 est doté de puissants haut-parleurs de 12,2 mm produisant un son précis et équilibré, aux basses puissantes.

        Spécificités Techniques

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