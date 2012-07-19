Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
Têtes pivotantes DualPrecision
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.
La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
4.2
sur 6
103
Avis
88%
recommandent ce produit
bmett
19/07/2012
France
Bon rapport qualité prix
Rasoir qui donne satisfaction, il manque un support pour le poser sur un plan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec
Lilit
29/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité-prix
Très bon appareil, coupant bien et facile à utiliser et à entretenir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Kin01
30/07/2013
België
Je suis habitué aux rasoirs Philips. Efficacité améliorée
Excellente qualité égale à lui même, tout en améliorant l'efficacité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.