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Arrêté
PX840T/12
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le système audio portable Philips PX840T diffuse la musique de vos sources préférées : Bluetooth®, USB, CD et radio FM/MW, en toute simplicité. Son système lumineux dynamique intégré et sa puissance de 50 W offrent une expérience musicale incroyable.
Bluetooth®
50 W
Lumière dynamique
Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.
Rendez la fête encore plus belle en créant un éclairage dynamique pour votre musique. Illuminez la nuit avec deux magnifiques effets d'éclairage dynamique produits directement par les enceintes. Activez et désactivez en un instant les lumières grâce au commutateur. Illuminez la fête comme bon vous semble, qu'il s'agisse d'un éclairage d'ambiance relaxant ou de jeux de lumière stimulants, comme en boîte de nuit. Vous décidez du style et de l'ambiance !
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
3.4
sur 6
11
Avis
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Avantages
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Contre
they’ve discontinued it!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PX840T CD Soundmachine
Date d'utilisation 2022-04-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PX840T CD Soundmachine
Date d'utilisation 2022-04-01
sergelejaune
22/07/2023
France
TRANSFO HS
COMME D'AUTRES UTILISATEURS MA RADIO EST TOMBEE EN PANNE APRES PLUSIEURS MOIS...C'EST LE TRANSFO QUI EST HS...J'AI DONC MIS DES PILES !
Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD
Date d'utilisation 2022-07-22
Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD
Date d'utilisation 2022-07-22
marylion22
14/06/2018
France
produit de bonne qualité
jusqu'à avant hier j'ai été satisfait de ce produit, mais celui-ci s'est mis à avoir des problèmes au niveau du lecteur CD, en cours de lecture il y avait un bruit de claquement et la lecture s'arrêtait. j'ai dû le ramener au magasin ou je l'avais acheté. ils ont gardé l'appareil et me l'ont remboursé. de ce fait je n'ai plus la jouissance de ce produit. cela est bien dommage !
Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD
Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD