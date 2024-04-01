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Arrêté

Lecteur de CD

PX840T/12

3.4

| (11) Avis

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le système audio portable Philips PX840T diffuse la musique de vos sources préférées : Bluetooth®, USB, CD et radio FM/MW, en toute simplicité. Son système lumineux dynamique intégré et sa puissance de 50 W offrent une expérience musicale incroyable.

Voir tous les avantages

avec Bluetooth®

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

  • Bluetooth®

  • 50 W

  • Lumière dynamique

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Une fête plus belle avec un éclairage dynamique

Une fête plus belle avec un éclairage dynamique

Rendez la fête encore plus belle en créant un éclairage dynamique pour votre musique. Illuminez la nuit avec deux magnifiques effets d'éclairage dynamique produits directement par les enceintes. Activez et désactivez en un instant les lumières grâce au commutateur. Illuminez la fête comme bon vous semble, qu'il s'agisse d'un éclairage d'ambiance relaxant ou de jeux de lumière stimulants, comme en boîte de nuit. Vous décidez du style et de l'ambiance !

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

11

Avis

3

01/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

8 years old and still works perfectly

I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.

Avantages

Can use CDs and Bluetooth has lasted so long

Contre

they’ve discontinued it!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PX840T CD Soundmachine

Date d'utilisation 2022-04-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PX840T CD Soundmachine

Date d'utilisation 2022-04-01

22/07/2023

France

France

TRANSFO HS

COMME D'AUTRES UTILISATEURS MA RADIO EST TOMBEE EN PANNE APRES PLUSIEURS MOIS...C'EST LE TRANSFO QUI EST HS...J'AI DONC MIS DES PILES !

Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD

Date d'utilisation 2022-07-22

Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD

Date d'utilisation 2022-07-22

14/06/2018

France

France

produit de bonne qualité

jusqu'à avant hier j'ai été satisfait de ce produit, mais celui-ci s'est mis à avoir des problèmes au niveau du lecteur CD, en cours de lecture il y avait un bruit de claquement et la lecture s'arrêtait. j'ai dû le ramener au magasin ou je l'avais acheté. ils ont gardé l'appareil et me l'ont remboursé. de ce fait je n'ai plus la jouissance de ce produit. cela est bien dommage !

Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD

Cet avis a été rédigé pour PX840T Lecteur de CD

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