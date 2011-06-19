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12
j
Jours
23
h
Heures
09
min
Minutes
58
s
Secondes
Arrêté
Tondeuse à cheveux Super Easy
Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre style et prévoit 8 hauteurs de coupe, de 1 à 21 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse sur cette hauteur et de couper. Maintenant disponible avec un sabot « barbe de 3 jours » supplémentaire pour les coupes très courtes et les barbes de trois jours.
Avec sabot spécial suivi des contours
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Un sabot spécialement conçu pour couper vos cheveux très courts.
3.9
sur 6
23
Avis
82%
recommandent ce produit
marjory
19/06/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QC5050 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QC5050 Tondeuse à cheveux
dXIXb
08/09/2017
België
Durable
Est il possible de commander de nouvelle lame ? Je n'en est plus qu'une de réserve. Bien à vous Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux
HerrRossi
01/05/2016
Deutschland
Perfekt und sehr Langlebig
Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.