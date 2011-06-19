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Arrêté

Hairclipper series 1000Tondeuse à cheveux

QC5050/00

3.9

| (23) Avis | 82% recommandent ce produit

Tondeuse à cheveux Super Easy

Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre style et prévoit 8 hauteurs de coupe, de 1 à 21 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse sur cette hauteur et de couper. Maintenant disponible avec un sabot « barbe de 3 jours » supplémentaire pour les coupes très courtes et les barbes de trois jours.

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Sélectionnez la longueur, verrouillez et coupez

Tondeuse à cheveux Super Easy

  • Avec sabot spécial suivi des contours

8 hauteurs de coupe (jusqu'à 21 mm)

8 hauteurs de coupe (jusqu'à 21 mm)

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Un sabot spécialement conçu pour couper vos cheveux très courts.

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3.9

sur 6

23

Avis

82%

recommandent ce produit

19/06/2011

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QC5050 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QC5050 Tondeuse à cheveux

08/09/2017

België

België

Durable

Est il possible de commander de nouvelle lame ? Je n'en est plus qu'une de réserve. Bien à vous Merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux

01/05/2016

Deutschland

Deutschland

Perfekt und sehr Langlebig

Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

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