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11
j
Jours
15
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Heures
43
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Minutes
23
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Secondes
Arrêté
Précision digne d'un expert
Cette tondeuse cheveux Philips est conçue pour offrir une précision maximale, grâce à un affichage numérique et au plus grand choix de hauteurs de coupe de tous les appareils sur le marché. Une seule charge rapide permet d'obtenir jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans fil. Votre style est reproduit avec exactitude à chaque fois.
Lames en titane
41 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Peigne, ciseaux et housse de rangement
Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles
Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.
Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous le robinet.
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4.2
sur 6
703
Avis
85%
recommandent ce produit
gchjm
13/08/2013
Suisse
Efficace, simple d'utilisation, précise
Efficace, simple d'utilisation, précise, design intelligent et un vaste choix pour la taille de la coupe (de 0,5 a 42 mm). L'indicateur de la hauteur de la coupe est même numérique (c'est pas mal, mais on s'en passerait). Super produit !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux
Annecy
12/07/2013
Suisse
Pour l'instant, tout va bien.
J'ai réalisé une coupe homme. Le résultat est impécable. La tondeuse est facile d'utilisation. Ce que j'ai apprécié le plus lors de la prise en main, c'est la souplesse induite par les peignes montés sur ressorts. L'ergonomie est aussi très bien pensée, même pour les petites mains comme les miennes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux
Beaft
07/08/2025
France
Acheteur vérifié
Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj
Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Date d'utilisation 2023-08-07
Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Date d'utilisation 2023-08-07
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.