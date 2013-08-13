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Arrêté

Hairclipper series 7000Tondeuse cheveux

QC5390/80

4.2

| (703) Avis | 85% recommandent ce produit

Précision digne d'un expert

Cette tondeuse cheveux Philips est conçue pour offrir une précision maximale, grâce à un affichage numérique et au plus grand choix de hauteurs de coupe de tous les appareils sur le marché. Une seule charge rapide permet d'obtenir jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans fil. Votre style est reproduit avec exactitude à chaque fois.

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Philips OneGrooming #1 Icon

La marque numéro 1 mondiale des soins masculins électriques1

Précision digne d'un expert

  • Lames en titane

  • 41 hauteurs de coupe

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Peigne, ciseaux et housse de rangement

Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

Tête ouvrante facilitant le nettoyage sous le robinet

Tête ouvrante facilitant le nettoyage sous le robinet

Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous le robinet.

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4.2

sur 6

703

Avis

85%

recommandent ce produit

13/08/2013

Suisse

Suisse

Efficace, simple d'utilisation, précise

Efficace, simple d'utilisation, précise, design intelligent et un vaste choix pour la taille de la coupe (de 0,5 a 42 mm). L'indicateur de la hauteur de la coupe est même numérique (c'est pas mal, mais on s'en passerait). Super produit !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux

12/07/2013

Suisse

Suisse

Pour l'instant, tout va bien.

J'ai réalisé une coupe homme. Le résultat est impécable. La tondeuse est facile d'utilisation. Ce que j'ai apprécié le plus lors de la prise en main, c'est la souplesse induite par les peignes montés sur ressorts. L'ergonomie est aussi très bien pensée, même pour les petites mains comme les miennes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux

07/08/2025

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj

Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

Date d'utilisation 2023-08-07

Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

Date d'utilisation 2023-08-07

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  1. Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025. 