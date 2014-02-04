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Arrêté
QS6140/32
Exprimez votre style
Créez votre propre style avec le Styleshaver. Cette tondeuse barbe électrique tout-en-un vous permet de créer une barbe régulière et stylisée, une barbe de 3 jours, ou de dessiner des contours soignés, même si vos poils sont durs.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pro
Avec la tondeuse Philips à barbe (32 mm) et barbe de 3 jours offrant 12 hauteurs de coupe réglables, de 0,5 à 10 mm, sélectionnez précisément la hauteur désirée. Tournez la molette pour verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Avec ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse de précision réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Celle-ci est conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.
Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.
Récompenses
3.9
sur 6
76
Avis
carolmed
04/02/2014
France
Pour les paysagistes de la barbe !!!
J'utilise cette tondeuse-rasoir depuis 5 mois maintenant. J'en suis pleinement satisfait et je le recommande. J'aime son design de façon générale, il est facile à prendre en main l'utilisation du socle de charge est elle aussi facile. Sur la coupe, rien à dire c'est du solide ! Je me tonds à 3mm la barbe toutes les semaines et je paufine les contours de bouche ou les pomettes avec la tondeuse de précision. Le rasoir est bon je l'utilise pour les délimitations basse de ma barbe. Je conseille néanmoins l'utilisation d'un petit gel ou mousse pour que le rasage se fasse sans encombres. Le tout est robuste malgré un socle de charge qui sembl un peu fragile mais qui ne l'est pas ! Le rangement se fait sans problème !!! Tout comme le nettoyage !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Jerry
25/10/2013
France
très satisfait
bon produit,belle ligne, maintient bien en main,bonne qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
MERCURY
29/06/2012
Deutschland
Einer für Alles!
Der Philips Styleshaver ist mein erster Elektrorasierer. Bisher habe ich meist den Bart ewig wachsen lassen, bis sich meine Freundin beschwerte. Dann kam immer der Kahlschlag mit dem Nassrasierer. Dank des Philips hat das nun ein Ende. Der Rasierer sieht nicht nur extrem stylisch aus und liegt gut in der Hand, er macht seinen Job auch wirklich gut. Wenn der Bart zu lang wird, stutze ich innerhalb von wenigen Minuten auf die gewünschte Länge mit dem Trimmer. Die per Drehrad wählbare Stufenregelung von 1-10mm in 0,5mm Schritten ist klasse. Nimmt man den Aufsatz ab, hat man auch die Möglichkeit auf 0,5mm zu trimmen. Den drehbaren Trimmkopf fürs "feintuning" in den Ecken benötige ich nicht, mag aber für Leute, die Fans von feinen Bartlinien sind ein nettes Gimmick sein. Lästiges säubern entfällt: Der Trimmkopf ist unter fließendem Wasser abwaschbar! Nun zum Rasierkopf. Grundsätzlich war ich da vorher etwas skeptisch. Vor einigen Jahren habe ich ein mal einen Elektrorasierer ausprobiert und hatte mit Hautirritationen zu kämpfen. Außerdem war mir das Ergebnis nicht glatt genug. Natürlich geht nichts über eine gründliche Nassrasur. Aber der Philips erledigt seine morgendliche Aufgabe zügiger und ebenfalls gut. Die Haut wird nur minimal angegriffen und das Ergebnis ist durchaus mehr als zufriedenstellend. Wahrscheinlich erledigen teurere Elektrorasierer dies noch besser, aber zum einen kann ich das nicht bewerten und zum anderen habe ich auch nicht mehr und nicht weniger von diesem Alleskönner erwartet. Den Preis finde ich auch durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass man kein Zweitgerät mehr zu kaufen braucht und sich den Platz im Badezimmerschrank sparen kann.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer