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Arrêté
Créez votre style
Créez votre style grâce à votre Philips Styleshaver. Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer tous les styles, d'une barbe de 3 jours à une barbe stylisée, ou même un rasage de près.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,5 mm
Tondeuse barbe double face
75 min d'autonomie pour 4 h de charge
Rasoir double grille
Avec la tondeuse métallique (32 mm) et le sabot réglable (12 hauteurs de coupe), réalisez la longueur de barbe souhaitée. Verrouillez la hauteur de coupe de votre choix sur la molette de réglage. Grâce à ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.
Le nouveau rasoir à double grille facilite le rasage des poils autour de votre barbe. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face. La tondeuse large de 32 mm est idéale pour une tonte ultra-performante et la tondeuse de précision de 15 mm permet de dessiner les lignes et contours dans les zones difficiles à atteindre. Les bords arrondis glissent sur votre peau. La tondeuse de précision taille efficacement de près, pour les petits détails et la zone sous votre nez ou encore autour de votre bouche.
4.2
sur 6
30
Avis
83%
recommandent ce produit
JeanRe1
21/06/2016
Suisse
Acheteur vérifié
QS6141/32
Ce rasoir est très pratique, ergonomique, on l'a bien en main, sa qualité de rasage est des plus correcte que ce soit pour un rasage de près et ou pour la barbe. Impec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche
HubF75
25/04/2021
France
The best
Polyvalent, efficace et fiable. Que demander de plus ?
Avantages
Polyvalent
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche
Date d'utilisation 2019-04-25
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-04-25
COLY
01/08/2014
France
POUR UN RASGE EFFICACE ET DOUX
EXCELLENT PRODUIT POUR UN RASAGE DE QUALITÉ. POUR UNE PEAU DOUCE APRÈS RASAGE.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche
Oui, je recommande ce produit
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