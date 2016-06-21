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Arrêté

StyleShaverStyleshaver étanche

QS6141/32

4.2

| (30) Avis | 83% recommandent ce produit

Créez votre style

Créez votre style grâce à votre Philips Styleshaver. Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer tous les styles, d'une barbe de 3 jours à une barbe stylisée, ou même un rasage de près.

Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Taillez, stylisez et rasez votre barbe - créez votre style

Créez votre style

  • Pas de 0,5 mm

  • Tondeuse barbe double face

  • 75 min d'autonomie pour 4 h de charge

  • Rasoir double grille

Tondeuse barbe : 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Tondeuse barbe : 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Avec la tondeuse métallique (32 mm) et le sabot réglable (12 hauteurs de coupe), réalisez la longueur de barbe souhaitée. Verrouillez la hauteur de coupe de votre choix sur la molette de réglage. Grâce à ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.

Nouveau rasoir à grille : rase 20 % plus vite

Nouveau rasoir à grille : rase 20 % plus vite

Le nouveau rasoir à double grille facilite le rasage des poils autour de votre barbe. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.

Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face. La tondeuse large de 32 mm est idéale pour une tonte ultra-performante et la tondeuse de précision de 15 mm permet de dessiner les lignes et contours dans les zones difficiles à atteindre. Les bords arrondis glissent sur votre peau. La tondeuse de précision taille efficacement de près, pour les petits détails et la zone sous votre nez ou encore autour de votre bouche.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

30

Avis

83%

recommandent ce produit

21/06/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

QS6141/32

Ce rasoir est très pratique, ergonomique, on l'a bien en main, sa qualité de rasage est des plus correcte que ce soit pour un rasage de près et ou pour la barbe. Impec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche

Oui, je recommande ce produit

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25/04/2021

France

France

The best

Polyvalent, efficace et fiable. Que demander de plus ?

Avantages

Polyvalent

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6141/32 Styleshaver étanche

Date d'utilisation 2019-04-25

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-04-25

01/08/2014

France

France

POUR UN RASGE EFFICACE ET DOUX

EXCELLENT PRODUIT POUR UN RASAGE DE QUALITÉ. POUR UNE PEAU DOUCE APRÈS RASAGE.

Oui, je recommande ce produit

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