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Arrêté

StyleShavertondeuse et rasoir étanches

QS6160/32

4.1

| (126) Avis | 81% recommandent ce produit

Exprimez votre style

Créez votre propre style avec le Styleshaver. Cette tondeuse barbe électrique tout-en-un vous permet de créer une barbe régulière et stylisée, une barbe de 3 jours, ou de dessiner des contours soignés, même si vos poils sont durs.

Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Taillez, stylisez et rasez grâce à un seul produit

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Tondeuse à barbe avec 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Tondeuse à barbe avec 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Avec la tondeuse Philips à barbe (32 mm) et barbe de 3 jours offrant 12 hauteurs de coupe réglables, de 0,5 à 10 mm, sélectionnez précisément la hauteur désirée. Tournez la molette pour verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Avec ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.

Tondeuse réversible : face 32 mm et face 15 mm pour des détails impeccables

Tondeuse réversible : face 32 mm et face 15 mm pour des détails impeccables

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse de précision réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Celle-ci est conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.

Rasoir double grille avec tondeuse intégrée, pour les barbes les plus dures

Rasoir double grille avec tondeuse intégrée, pour les barbes les plus dures

Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.

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4.1

sur 6

126

Avis

81%

recommandent ce produit

10/09/2013

Suisse

Suisse

Fantastique outil multi-usages

Convient parfaitement, coupe extrêment bien, j'ai toujours eu des rasoirs Philishave, mais celui là est mon premier rasoir à barbe, il est très efficace, très très bien conçu, et spécifique pour tous les besoins particuliers... Le modèle QS6140 ne vaut rien, il est infiniment moins bien pour quelques centimes d'économies, qui à l'usage coûtent plus cher... Le QS6160 est presque professionnel, disponible à très très bon prix...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleShaver QS6160/32 tondeuse et rasoir étanches

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03/05/2014

France

France

Très bon rasoir + taille moustache et barbe, 2 fonction indispensable pour un rasoir

+ simplicité d'utilisation et tête lavable à l'eau. a recommender sans hésiter +++

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02/07/2013

France

France

correspond parfaitement à ce que j'attendais

je suis très agréablement surpris de l'efficacité du réglage de la tondeuse; Pour le rasage je n'ai pas trouvé d'amélioration par rapport au rasoir précédent.

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