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Arrêté

StyleShaverStyleshaver étanche

QS6161/32

4.4

| (23) Avis | 96% recommandent ce produit

Créez votre style

Créez votre style grâce à votre Philips Styleshaver. Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer tous les styles, d'une barbe de 3 jours à une barbe stylisée, ou même un rasage de près.

Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Taillez, stylisez et rasez votre barbe - créez votre style

Créez votre style

  • Pas de 0,5 mm

  • Tondeuse barbe double face

  • 75 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Rasoir double grille

Tondeuse barbe : 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Tondeuse barbe : 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Avec la tondeuse métallique (32 mm) et le sabot réglable (12 hauteurs de coupe), réalisez la longueur de barbe souhaitée. Verrouillez la hauteur de coupe de votre choix sur la molette de réglage. Grâce à ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.

Nouveau rasoir à grille : rase 20 % plus vite

Nouveau rasoir à grille : rase 20 % plus vite

Le nouveau rasoir à double grille facilite le rasage des poils autour de votre barbe. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.

Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face. La tondeuse large de 32 mm est idéale pour une tonte ultra-performante et la tondeuse de précision de 15 mm permet de dessiner les lignes et contours dans les zones difficiles à atteindre. Les bords arrondis glissent sur votre peau. La tondeuse de précision taille efficacement de près, pour les petits détails et la zone sous votre nez ou encore autour de votre bouche.

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4.4

sur 6

23

Avis

96%

recommandent ce produit

2

07/05/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gut in Funktion und Verarbeitung !

Der Styleshaver überzeugt durch sein modernes Design genauso wie durch seine Funktionalität. Er vereint Rasierapparat und Haar-/Barttrimmer in einem erstaunlich kompaktem Gerät das zudem noch intuitiv zu bedienen ist. Die Bedienung erfolgt über zwei Druckschalter, je einen für den Scherkopf des Rasierers und einen für den Langhaartrimmer der sich durch eine einfache Drehung verstellen lässt. Es handelt sich hier um einen breiten Trimmer mit dem sich Haare und Bart schneiden lassen und um einen schmaleren Prezisionstrimmer der sich hervorragend dazu eignet seinem Bart eine individuelle Form zu geben. Es gibt zwei Aufsätze für den Trimmer den man über einen Drehschalter in zehn verschiedene Längeneinstellungen bringen kann. Ich trage häufig einen Drei-Tage-Bart und benutze den Trimmer daher sehr oft. Er arbeitet sehr präzise und durch die Form des Styleshaver liegt er gut und sicher in der Hand. Die sehr kurze Ladezeit ist ein weiterer Pluspunkt und die Ladestation lässt sich mit einem Griff zusammenklappen und passt mitsamt dem ganzen Zubehör in eine Tasche in der Größe einer Federmappe. Da ich oft auf Reisen bin ist die geringe Größe für mich ein weiterer Vorteil. Man kann sich mit dem Styleshaver auch nass rasieren was besonders für Menschen mit empfindlicher Haut von Vorteil sein wird. Ich habe mir extra ein Rasiergel geholt um diese Funktion zu testen und war erstaunt das dies so gut funktioniert. Nach der Rasur lässt sich der Styleshaver unter fließend Wasser wieder säubern. Philips schreibt das sich die Haut evtl. erst an das Rasiersystem gewöhnen muß und es daher zu Hautirritationen kommen kann. Davon habe ich nichts bemerkt. Habe ich bei anderen Rasierern schon das Gefühl gehabt das die Haut sehr gereizt wurde und das Gesicht während der Rasur sogar richtig "heiß" wurde war ich vom Styleshaver über das angenehme Gefühl während und nach der Rasur überrascht. Ich kann dieses Produkt guten Gewissens empfehlen, es spart Zeit und Geld und verrichtet hervorragende Arbeit.

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01/05/2014

Deutschland

Deutschland

Top Produkt

Wer kennt es nicht – jeden Tag perfekt rasiert zum Kunden und Zeit ist auch immer knapp. Deshalb habe ich mich für den neuen Styleshaver entscheiden. Er vereint alles was ich morgens für meinen Bart brauche in einem Gerät: Rasierer und Trimmer. Der als Nass-Trocken Rasierer ausgelegte Styleshaver hat mich in Punkto rasieren voll überzeugt – insbesondere die Möglichkeit eine Nassrasur zu nutzen hat meiner empfindlichen Haut bisher gut getan. Das Trimmen in drei Varianten passt für alle Anwendungen: bis etwa 1 cm lange Haare stehen lassen mit Aufsatz, breiter und schmaler Trimmer für den Rest. Das Laden ist, wenn es dann mal fällig wird, auch schnell erledigt. In der Zwischenzeit abstecken und Strom sparen… Ich bin begeistert!

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17/04/2014

Deutschland

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Absolutes All in One Gerät für den Männlichen Körper :)

Da ich aus dem sozialen Berufsbereich komme ist es ein Muss für mich jeden Tag gepflegt auszusehen. Deshalb befanden sich in meinem Schrank Rasierer, Trimmer,Styler etc. Bis zum Eintreffen des Philips QS6161/32 StyleShaver:) Zu seinem Lieferumfang gehören: - Eine Dokingstation zum Laden - Ein Netzwerkadapter - Zwei Trimmaufsätze - Eine schwarze Reisetasche - Schutzkappe für die Rasiererseite Das praktische an diesem Gerät ist dass Mann sich sowohl Nass, als auch trocken rasieren kann. Das Gerät liegt super handlich in der Hand und ein schwenkbarer Trimmkopf lässt grob und feintrimmen zu. Wobei ich da aber einen für mich kleinen Kritikpunkt anbringen muss: Da ich gerne mein Koteleten in Form bringe war dies auch ein Einsatzgebiet für die Trimmfunktion. Aber: Der grosse Trimmer (ohne Aufsatz benutzt) war für mein Befinden etwas unpraktisch so dass ich auf den kleinen Trimmer gewechselt habe Bei den Rasuren (egal ob Nass oder Trocken) gab es keinerlei Hautirritationen oder Rasurbrand, was ich als sehr wichtig empfinde, Andere Trockenrasierer hinterlassen ein unschönes Gefühl auf der Haut, dieses war bei dem Gerät zum Glück nicht so. Die Ladezeiten sind unschlagbar gut, die Trimmfunktionen für 3 Tage Bart sind auch sehr genau und gleichmäßig. Ebenfalls sehr gut lässt sich mit dem Rasierer die Haare schneiden. Da mein altes Gerät kaputt ging habe ich kurzerhand den Styleshaver benutzt und da da war das Feedback : Absolut toll in der Handhabe, sehr genau und praktisch. Alles in allem ist das Gerät definitiv sein Geld wert, wer noch zweifeln sollte: Ich denke ein besseres Gerät ist nicht verfügbar. Es liegt toll in der Hand, die Rasurfunktion ist unglaublich genau ohne Rasurbarand(bei mir) zu hinterlassen. Dazu die sehr genau und gleichmässige Trimmfunktion. Eine sehr schnelle Ladefunktion mit einer überdurchschnittlich angefühlten Akkulänge

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