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Arrêté

têtes de rasage

RQ10/50

3.8

| (52) Avis | 80% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage ont coupé 9 millions de poils. Remplacez les têtes de rasage pour obtenir de nouveau des performances optimales.

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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • TripleTrack

  • Unité de remplacement

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

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3.8

sur 6

52

Avis

80%

recommandent ce produit

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

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