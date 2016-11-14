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Shaver series 7000 SensoTouchUnité de rasage

RQ11/50

3.7

| (73) Avis

Un rasage de près

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près

  • Lames DualPrecision

  • Unité de remplacement

  • Compatible avec SensoTouch 2D (RQ11xx)

Têtes de rechange pour rasoirs SensoTouch 2D

Têtes de rechange pour rasoirs SensoTouch 2D

Les têtes de rechange RQ11 sont compatibles avec les rasoirs SensoTouch 2D (RQ11xx).

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

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3.7

sur 6

73

Avis

14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2013

France

France

Super

rien à dire, c'est un produit de qualité. Depuis que je me sers d'un rasoir électrique je ne n'ai acheté que des PHILIPS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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