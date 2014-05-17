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Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir électrique SensoTouch 3D RQ1275, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en moins de passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.4
sur 6
131
Avis
90%
recommandent ce produit
BladeRunner
17/05/2014
Suisse
Rase de près, appareil quasiment silencieux.
À sec, les poils restent difficilement dans la tête de rasage. Appareil très silencieux. Coupe de très près. Le système de charge s'éteint automatiquement à pleine charge, ce qui préserve la batterie. Même cette version sans bloc de lavage tient difficilement dans l'enceinte du robinet, sur le lavabo, car le haut du rasoir en position verticale a tendance à prendre beaucoup de place. La trousse de voyage n'est pas conçue en matériaux solide: dommage. Et il manque une fiole d'huile fine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Rasoir électrique 100 % étanche
papygégé
05/01/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
C'est un rasoir qui remplace un autre Philips vieux de 15 ans. Il rase plus vite et en douceur. Je n'ai plus la peau irritée et je met de l'après rasage que pour sentir bon ! Je le recommande chaleureusement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Dennys3255
25/04/2015
France
Acheteur vérifié
100% satisfait
Ce combiné rasoir me convient parfaitement. Le rasoir pour la zone joue, l'accessoire tondeuse barbe que j'utilise en position haute pour la moustache & médium pour la barbe Et cela avec une grande autonomie entretien facile Attention mon avis est passé à 100% dès lors que j'ai regardé la vidéo sur le mode d'utilisation de ce rasoir : rasage en cercle et non en ligne ...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.