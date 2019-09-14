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Arrêté

Unité de rasage

RQ12/40

2.8

| (336) Avis

Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats

Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les deux ans.

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Système SkinGlide anti-frottement pour plus de douceur et moins d'irritations

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La surface anti-frottement du système SkinGlide glisse en douceur sur votre peau, pour un rasage au plus près.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

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Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide

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Le système étanche Aquatec du rasoir électrique vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.

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2.8

sur 6

336

Avis

14/09/2019

France

France

Excellent

Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif

Cet avis a été rédigé pour RQ12/70 Unité de rasage

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24/05/2018

France

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Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

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Cet avis a été rédigé pour RQ12/70 Unité de rasage

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24/05/2018

France

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Acheteur vérifié

Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

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