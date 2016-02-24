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Système de protection de la peau
Lames auto-affûtées
Têtes flexibles dans 3 directions
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage confortable, sur peau sèche comme humide. Nos têtes équipées de lames auto-affûtées aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles réalisent 3 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage et permettre un contact permanent avec la peau, même dans les zones difficiles telles que le cou et la mâchoire.
4.0
sur 6
1383
Avis
82%
recommandent ce produit
BOEHME
24/02/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente prise en main, longévité de la recharge
Je suis utilisateur de longue date de ce type de rasoir. Ce nouvel appareil a de nombreuses qualités au nombre desquelles je relève la longue durée de la recharge de loin supérieure à celle de mon précédent appareil. La vitesse de travail est plus rapide ce qui diminue le temps du rasage quotidien. Enfin, je relève aussi que l'entretien de ce modèle est facilité par la place entre la tête de rasage et le compartiment en dessous.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche
didier2009
10/04/2020
France
impeccable
tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps
Avantages
resistant
Contre
un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Isam1166
19/07/2019
France
Toujours un plaisir
C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pas de tiraillements pour 90 % des consommateurs - testé en Chine en 2016