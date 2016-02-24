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  • Un rasage respectueux, sur peau sèche ou humide
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Shaver series 1000Rasoir électrique 100 % étanche

S1030/04

4
| (1383) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage respectueux, sur peau sèche ou humide
Pour un rasage rafraîchissant sans risque d'abîmer votre peau. Utilisez AquaTouch avec du gel ou de la mousse à raser pour un meilleur confort de la peau. Le système AquaTec permet un rasage sûr et rafraîchissant sur peau humide. Vous pouvez également procéder à un rasage à sec simple et pratique.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Conçu pour éviter les égratignures et coupures

Un rasage respectueux, sur peau sèche ou humide

  • Système de protection de la peau

  • Lames auto-affûtées

  • Têtes flexibles dans 3 directions

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Lames auto-affûtées de précision, pour un rasage toujours net

Lames auto-affûtées de précision, pour un rasage toujours net

Un rasage confortable, sur peau sèche comme humide. Nos têtes équipées de lames auto-affûtées aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 3 directions pour un rasage facile des courbes

Têtes flexibles dans 3 directions pour un rasage facile des courbes

Les têtes flexibles réalisent 3 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage et permettre un contact permanent avec la peau, même dans les zones difficiles telles que le cou et la mâchoire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1383

Avis

82%

recommandent ce produit

24/02/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente prise en main, longévité de la recharge

Je suis utilisateur de longue date de ce type de rasoir. Ce nouvel appareil a de nombreuses qualités au nombre desquelles je relève la longue durée de la recharge de loin supérieure à celle de mon précédent appareil. La vitesse de travail est plus rapide ce qui diminue le temps du rasage quotidien. Enfin, je relève aussi que l'entretien de ce modèle est facilité par la place entre la tête de rasage et le compartiment en dessous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche

10/04/2020

France

France

impeccable

tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps

Avantages

resistant

Contre

un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

19/07/2019

France

France

Toujours un plaisir

C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pas de tiraillements pour 90 % des consommateurs - testé en Chine en 2016