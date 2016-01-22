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  • Rasage simple et pratique
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Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

S3120/06

4.1
| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit
Rasage simple et pratique
Le rasoir Series 3000 permet un rasage simple, pratique et plus confortable à un prix abordable. Les têtes flexibles dans 4 directions associées aux lames ComfortCut garantissent un rasage net.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Douceur et précision

Rasage simple et pratique

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Puissance maximale conservée, année après année

Puissance maximale conservée, année après année

Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

22/01/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Je suis très content de Philips, ça fait au moins 40 ans que j'ai un 3 têtes

SUPER BIEN, RASAGE PARFAIT, PAS D'ALLERGIES, QUE DEMANDER DE PLUS ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

02/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Totalement satisfait

J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

31/03/2020

France

France

Acheteur vérifié

Efficace et peu bruyant

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Avantages

souplesse

Contre

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 