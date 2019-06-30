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Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus grâce au mode Turbo.
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Récompenses
4.2
sur 6
2967
Avis
86%
recommandent ce produit
Claude48
30/06/2019
Suisse
Bon produit et douceur pour la peau et nettoyage facile
Pourvu que la qualité dure longtemps. Le nettoyage est très bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
jipierre53
13/08/2018
Suisse
excellent produit à recommander sans hésiter
Très satisfait de ce nouveau produit qui répond à toutes mes attentes. Ce rasoir est plus facile à nettoyer que les modèles précédents même en nettoyage manuel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
barnabe
28/07/2018
Suisse
bon produit
exellent produit a bon prix fiable facile de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5520/45 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5520/45 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
10 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo