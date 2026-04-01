Rasage précis et puissant

La gamme Philips 700 avec ses lames de précision DualSteel et sa technologie Lift & Cut coupe les poils avec une précision extraordinaire allant jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage de près. Son design compact haut de gamme est conçu pour épouser parfaitement les lignes de votre corps : c'est votre allié idéal pour toutes les occasions.