Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Philips Shaver 700 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Assistance
S792/06
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (5)
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir Philips
SH91Têtes de rasage de rechange
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider