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Philips Shaver 700 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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Philips Shaver 700 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S792/06

Philips Shaver 700 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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Manuel d’utilisation

  • PDF file, 2.4 MB
  • 6 May 2026

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF file, 684.5 kB
  • 21 January 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/50
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige

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