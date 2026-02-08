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Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie******
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 6
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Niberg
08/02/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
20/01/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Rasoir i9000 Prestige
Le rasage est fait au plus près de la peau sans passage prolongé. Le nettoyage est simple. Le signal lumineux de pression est utile au début pour un bon apprentissage. Le rasoir n'est pas très bien tenu lorsqu'il est placé sur son support de charge. L'accessoire tondeuse fourni avec le rasoir ne remplace pas une vraie tondeuse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Papoutch
07/08/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Facile, efficace et complet
Se charge rapidement, utilisation rapide car très efficace, s’entretient facilement, bref un très bon achat
Avantages
Coupe rapide et propre
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent
Par rapport au rasoir Philips Series 3000, sur une barbe de 3 jours
* Par rapport au matériau sans revêtement
* * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
* * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche
* * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.