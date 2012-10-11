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Arrêté
SBCHC8440/00
Musique sans fil
Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.
Transmission FM
Rechargeable
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.
4.3
sur 6
10
Avis
100%
recommandent ce produit
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Avantages
alles
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Date d'utilisation 2019-12-11
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-12-11