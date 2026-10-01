La technologie sans fil vous offre une totale liberté de mouvement

Les systèmes sans fil axés sur une porteuse de signal UHF (ultrahaute fréquence) garantissent une réception d'une grande clarté et permettent ainsi de s'affranchir définitivement des contraintes liées aux câbles. Déplacez-vous à votre guise : vous ne risquez plus de vous prendre les pieds dans le cordon du casque.