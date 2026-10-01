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Arrêté
SBCMC8650/00
30 m sans fil
Ce microphone sans fil associe performances et liberté de mouvement pour donner vie aux événements
Les systèmes sans fil axés sur une porteuse de signal UHF (ultrahaute fréquence) garantissent une réception d'une grande clarté et permettent ainsi de s'affranchir définitivement des contraintes liées aux câbles. Déplacez-vous à votre guise : vous ne risquez plus de vous prendre les pieds dans le cordon du casque.
Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.
Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.
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Notation globale