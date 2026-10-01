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Arrêté

Microphones sans fil

SBCMC8650/00

30 m sans fil

Ce microphone sans fil associe performances et liberté de mouvement pour donner vie aux événements

Voir tous les avantages

30 m sans fil

La technologie sans fil vous offre une totale liberté de mouvement

Les systèmes sans fil axés sur une porteuse de signal UHF (ultrahaute fréquence) garantissent une réception d'une grande clarté et permettent ainsi de s'affranchir définitivement des contraintes liées aux câbles. Déplacez-vous à votre guise : vous ne risquez plus de vous prendre les pieds dans le cordon du casque.

Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

Capte les sons provenant de toutes les directions

Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.

Spécificités Techniques

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