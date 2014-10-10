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Arrêté
SBM130BLU/00
Votre enceinte portable tout-en-un
Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.
Bleu
USB
Copiez simplement les contenus souhaités sur le périphérique USB ou la carte Micro SD, et connectez le périphérique à votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.
Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Titol27
10/10/2014
España
Acheteur vérifié
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBM130BLU Altavoz portátil
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