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08
j
Jours
19
h
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41
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49
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Secondes
Arrêté
Prévention de la repousse des poils
L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Pour le corps uniquement
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Appareil sans fil
Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
3.9
sur 6
302
Avis
82%
recommandent ce produit
celine64
16/07/2012
France
le lumea est un produit d'excellente qualité
il est simple et rapide d'utilisation , je trouve seulement dommage que l'on ne puisse pas s'en servir sur secteur mais c'est vraiment un détail.Pour moi les résultats sont spectaculaires, je suis brune avec une peau trés claire donc le cas idéal! Merci philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée
bibiche1
16/07/2012
France
produit exellent et simple d'utilisation
Efficacité visible aprés quelques mois d'utilisation. Economie de scéances d'épilations en institut. Le seul point négatif c'est le maintient de la charge qui est de courte durée #environ 20'# mais je m'en accommode et m'organise .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/01 IPL hair removal system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/01 IPL hair removal system
angela57
16/07/2012
France
ce produit est excellent
superbe produit un seul petit regret son autonomie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée