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VisaPureBrosse de rechange pour peau sensible

SC5991/10

4.6
| (94) Avis | 97% recommandent ce produit
Brosse pour peau sensible
La brosse pour peau sensible nettoie avec une douceur infinie, grâce à ses brins fins spécialement conçus. Ils bénéficient d'une technologie exclusive leur permettant de glisser parfaitement sur la peau sans l'irriter. La brosse est dotée de 32 000 brins soyeux, pour un nettoyage encore plus doux.
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Produits compatibles
VisaPure

VisaPure
Kit de brosses nettoyantes

SC5302/00

Pour une peau propre et douce

Brosse pour peau sensible

  • Pour les peaux normales et sensibles

  • Pour une utilisation quotidienne

  • À remplacer tous les 3 mois

  • Facile à remplacer

Brosse pour peau sensible adaptée aux peaux normales à sensibles

Aussi doux pour votre peau sensible qu'un nettoyage manuel, les brins soyeux au design exclusif ne laissent pas la peau sèche ou décapée. Ils sont encore plus fins et souples que ceux de la brosse pour peau normale, afin de rendre le moment de nettoyage du visage encore plus doux et agréable pour les peaux sensibles.

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Composition unique des brins de la brosse nettoyante pour le visage

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont en outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

94

Avis

97%

recommandent ce produit

2

06/11/2017

France

France

Parfaite

J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

19/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super produit

On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

06/03/2017

France

France

RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE

J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

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