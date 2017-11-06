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Pour les peaux de type sensible
Pour une utilisation quotidienne
À remplacer tous les 3 mois
Facile à remplacer
La brosse intelligente pour peau sensible avec technologie de brins exclusive nettoie votre peau sensible en la respectant. Les 32 000 brins ultra-fins sont plus longs et souples, afin de réduire les frottements sur la peau, pour un nettoyage en douceur. L'étiquette intelligente NFC intégrée à la brosse permet de la programmer de manière à ce qu'elle produise des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, pour un fonctionnement plus adapté à votre peau fragile. Profitez des bienfaits d'une tête de brosse personnalisée respectant vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau.
La tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles est pourvue d'une étiquette NFC qui offre un programme pour les peaux sensibles avec une vitesse de rotation plus basse de 10 %, des vibrations inférieures de 25 % et une durée plus courte de 20 %, pour un soin encore plus doux. Grâce à des options de nettoyage dédiées aux zones U et T, vous êtes sûrs de disposer de la routine de nettoyage idéale pour votre peau sensible. Résultats : un meilleur nettoyage que le nettoyage à la main, mais tout aussi doux. Profitez des avantages d'une tête de brosse personnalisée qui s'adapte à vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau sensible et fragile.
Des dermatologues asiatiques et européens ont pris part à la phase de développement de la brosse sensible intelligente afin de s'assurer que les besoins spécifiques aux peaux sensibles et facilement irritables sont entièrement pris en compte.
4.6
sur 6
94
Avis
97%
recommandent ce produit
Nanabou137
06/11/2017
France
Parfaite
J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Christie
19/07/2017
France
Acheteur vérifié
Super produit
On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
CELLAS
06/03/2017
France
RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE
J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible