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  • Brosse intelligente pour peau sensible
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  • Brosse intelligente pour peau sensible
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  • Brosse intelligente pour peau sensible

VisaPure AdvancedBrosse peau sensible

SC6011/00

4.6
| (94) Avis | 97% recommandent ce produit
Brosse intelligente pour peau sensible
La brosse intelligente pour peau sensible possède 32 000 brins doux ainsi qu'un programme personnalisé pour les peaux sensibles produisant des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, afin d'offrir encore plus de douceur pour les peaux fragiles.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
VisaPure

VisaPure
Kit de brosses nettoyantes

SC5302/00

Idéal pour les peaux sensibles, facilement irritées

Brosse intelligente pour peau sensible

  • Pour les peaux de type sensible

  • Pour une utilisation quotidienne

  • À remplacer tous les 3 mois

  • Facile à remplacer

Brosse intelligente conçue pour les peaux sensibles

La brosse intelligente pour peau sensible avec technologie de brins exclusive nettoie votre peau sensible en la respectant. Les 32 000 brins ultra-fins sont plus longs et souples, afin de réduire les frottements sur la peau, pour un nettoyage en douceur. L'étiquette intelligente NFC intégrée à la brosse permet de la programmer de manière à ce qu'elle produise des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, pour un fonctionnement plus adapté à votre peau fragile. Profitez des bienfaits d'une tête de brosse personnalisée respectant vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau.

Tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles avec étiquette NFC

Tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles avec étiquette NFC

La tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles est pourvue d'une étiquette NFC qui offre un programme pour les peaux sensibles avec une vitesse de rotation plus basse de 10 %, des vibrations inférieures de 25 % et une durée plus courte de 20 %, pour un soin encore plus doux. Grâce à des options de nettoyage dédiées aux zones U et T, vous êtes sûrs de disposer de la routine de nettoyage idéale pour votre peau sensible. Résultats : un meilleur nettoyage que le nettoyage à la main, mais tout aussi doux. Profitez des avantages d'une tête de brosse personnalisée qui s'adapte à vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau sensible et fragile.

Développé en collaboration avec des dermatologues

Des dermatologues asiatiques et européens ont pris part à la phase de développement de la brosse sensible intelligente afin de s'assurer que les besoins spécifiques aux peaux sensibles et facilement irritables sont entièrement pris en compte.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

94

Avis

97%

recommandent ce produit

2

06/11/2017

France

France

Parfaite

J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

19/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super produit

On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

06/03/2017

France

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RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE

J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

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