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Arrêté
Assistance
SC6240/01
Arrêté
Pourquoi dois-je utiliser l'embout « sensible » en premier?
Combien de passages effectuer sur une zone de ma peau?
Que dois-je faire avant de commencer?
Puis-je utiliser VisaCare en complément d'un gommage/peeling ou d'un peeling chimique?
Puis-je combiner VisaCare avec un masque pour le visage?
Philips VisaCare est-il adapté à ma peau ?
Puis-je utiliser VisaCare si j'ai des grains de beauté, si je suis atteint de rosacée, etc ?
Puis-je combiner VisaCare avec l'exposition au soleil?
J'ai du mal à maintenir l'aspiration sur certaines zones, par exemple mon front et mes joues
Combien de temps dure une séance?
Dois-je nettoyer mon visage avant ou après avoir utilisé VisaCare ?
Quelle est la différence entre les deux modèles VisaCare?
Comment prendre soin de mon visage après avoir utilisé Philips VisaCare ?
Comment fonctionne la technologie VisaCare ?
VisaCare convient-il aux hommes?
J'ai subi récemment une opération de chirurgie esthétique. Puis-je utiliser VisaCare?
Puis-je combiner VisaCare et épilation (à la cire par exemple)?
Puis-je combiner VisaCare avec un soin de beauté?
Comment combiner VisaCare et VisaPure?
Puis-je utiliser à la fois VisaCare et Lumea?
Que se passe-t-il si je cesse d'utiliser Philips VisaCare ?
Quelle est la différence entre VisaCare et un soin en institut ?
Comment nettoyer mon VisaCare?
Mon appareil produit un bruit étrange lorsque je m'épile juste après avoir nettoyé l'embout. Est-ce normal?
Je n'obtiens pas de résultats optimaux lorsque j'utilise VisaCare sur peau humide
Ma peau réagit à l'utilisation de VisaCare
Mon Philips VisaCare ne se charge pas
Mon VisaCare ne fonctionne pas aussi bien que d'habitude