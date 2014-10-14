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Arrêté
Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
Le kit pratique Philips Avent SCD271/00 comprend 4 biberons Classic (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette transparente 0-6 mois.
Classique
Cinq débits de tétine différents sont disponibles.
Ce produit est 0 % BPA
Brosse à bout recourbé et embout spécial tétine moulé à l'extrémité du manche pour un nettoyage méticuleux de toutes les formes de biberon, tétine et autres accessoires d'allaitement.
4.6
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
monilore
14/10/2014
Italia
ottimo biberon
l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Set "Prime Poppate"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Set "Prime Poppate"
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Selección para recién nacidos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Selección para recién nacidos
Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Selección para recién nacidos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD271/00 Selección para recién nacidos
Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.