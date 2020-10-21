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Philips Avent Anti-colic avec valve AirFree™
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Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
Puis-je utiliser le biberon anti-coliques Philips Avent sans la valve AirFree ?
En quoi la valve AirFree est-elle idéale pour mon bébé ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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