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04
j
Jours
16
h
Heures
21
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01
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Secondes
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
Ce coffret cadeau pour nouveau-né est idéal pour commencer à nourrir votre bébé et assurer son confort. Grâce à la tétine Natural Response, les bébés peuvent téter à leur propre rythme comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.
5 biberons
Sucette ultra-douce
Goupillon pour biberon
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.8
sur 6
251
Avis
100%
recommandent ce produit
Popooo
15/09/2026
France
Fait partie de la promotion
Parfait pour la transition vers l'allaitement mixt
Très satisfaite de ce coffret. Mon bébé n'a eu aucune difficulté pour passer du sein aux biberons en allaitement mixte puis en allaitement exclusivement au biberon. Je ne me suis pas beaucoup servi de l'anneau fluorescent des biberons parce qu'il a fait ses nuits rapidement par contre je trouve très pratique que les tétines soient fluorescentes, je m'attendais à trouver ça gadget mais finalement, c'est bien utile pour les retrouver facilement quand il les perd la nuit.
Avantages
Mon bébé n'a eu aucune difficulté pour prendre aussi bien le bibi que la tétine. Les produits sont qualitatifs et pratiques.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-30
HORUS1313
15/09/2026
France
Fait partie de la promotion
PRATIQUE LA NUIT
J'ai adoré ce coffret, qui est une excellente surprise ! La tétine Natural Response est un vrai plus : elle reproduit fidèlement la tétée au sein, ce qui permet à bébé de boire en toute sérénité et à son propre rythme sans risquer de s'étouffer. La valve anti-colique fait parfaitement son travail et évite les petits maux de ventre après le repas. Mention spéciale pour le côté phosphorescent des bagues, astucieux pour éviter de chercher le biberon à tâtons dans l'obscurité lors des réveils nocturnes. Les petits motifs d'animaux de la jungle apportent une touche de douceur très appréciable. C'est un produit très abouti que je recommande sans hésiter à tous les jeunes parents
Avantages
anti coliques
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-30
CHRISTIAN08
14/09/2026
France
Fait partie de la promotion
PRATIQUE LA NUIT
C'est vraiment le coffret idéal à offrir ou à mettre sur une liste de naissance ! C'est un cadeau pratique : la tétine Natural Response est parfaite pour permettre à bébé de boire à son propre rythme, exactement comme au sein, puisque le lait ne s'écoule que lorsqu'il tète activement. J'apprécie beaucoup les bagues phosphorescentes qui brillent doucement dans le noir et permettent de retrouver facilement le biberon la nuit sans tout éclairer. En plus d'être efficaces contre les coliques grâce à leur valve dédiée, les biberons sont décorés de jolis petits animaux très craquants. Un ensemble à la fois pratique, rassurant et super mignon pour les premiers mois !
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-18
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Coffret cadeau bébé
Date d'utilisation 2026-08-18
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La couleur du goupillon peut varier, image fournie à titre de référence uniquement
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