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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Avis | 88% recommandent ce produit

S'adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé

Douces et souples, les sucettes Soothie Heart Philips Avent ne viendront pas heurter le petit nez de bébé. Le design monobloc en silicone de qualité médicale et l'étui réutilisable se composent à 90 % de matériaux d'origine végétale.*

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Sucette en silicone souple de qualité médicale

S'adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé

  • Une conception en une seule pièce en silicone

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 2

  • 0-6 mois

Suit les courbes du visage pour le confort de bébé

Suit les courbes du visage pour le confort de bébé

La collerette spéciale en forme de cœur est conçue pour suivre les courbes naturelles du visage de votre bébé, afin d'offrir un maximum de confort sans heurter son petit nez.

Conception monobloc contenant 100 % de silicone de qualité médicale

Conception monobloc contenant 100 % de silicone de qualité médicale

Conception monobloc durable fabriquée en silicone souple de qualité médicale. Notre équipe d'experts l'a développée spécialement pour les nouveau-nés de 0 à 6 mois.

Tétine ronde et symétrique

Tétine ronde et symétrique

La sucette Soothie est dotée d'une tétine ronde et symétrique conçue pour s'adapter parfaitement à la bouche de bébé et réduire la pression entre la langue et la bouche. La sucette Soothie Philips Avent est homologuée de manière indépendante par la Oral Health Foundation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

335

Avis

88%

recommandent ce produit

24/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Hyper pratique

Très pratique et flexible adapté à la bouche des bébés

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/21 Soothie

Date d'utilisation 2022-11-24

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/21 Soothie

Date d'utilisation 2022-11-24

21/11/2021

France

France

Tétine soothie

Belle couleur, mon enfant les a adopté tout de suite.

Avantages

Jolie couleur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/22 Soothie

Date d'utilisation 2021-10-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/22 Soothie

Date d'utilisation 2021-10-21

19/11/2021

France

France

Tetine

J'ai beaucoup aimé la forme la matière de la tétine pour mes jumelles qui les ont pris rapidement pratique de pouvoir mettre son doigt dedans pour les aider

Avantages

Forme matière

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/22 Soothie

Date d'utilisation 2020-10-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Soothie SCF099/22 Soothie

Date d'utilisation 2020-10-19

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Approche mass balance.

  2. Toutes nos sucettes Soothie ont la même forme de tétine et présentent la même conception monobloc. Elles sont également disponibles avec différentes formes de collerettes, y compris celles distribuées dans les hôpitaux aux États-Unis.

  3. Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.

  4. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.