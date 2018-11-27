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  • Ultra-aérées pour les peaux sensibles
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Arrêté

Philips AventSucettes aérées Tendance

SCF132/32

5
| (6) Avis | 100% recommandent ce produit
Ultra-aérées pour les peaux sensibles
La téterelle orthodontique souple et symétrique Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Collerettes aérées, modèles modernes et contemporains

Ultra-aérées pour les peaux sensibles

  • 0-6 mois

Anneau de préhension

Anneau de préhension

Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Spécificités Techniques

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5.0

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

27/11/2018

Italia

Italia

Ottimo

Mia figlia fin dal primo giorno di nascita usa questi prodotti...eccellenti! Abbiamo provato le varie tipologie,e si trova bene con tutti. Ottimi prodotti. Ottimo rapporto qualità prezzo e disegni molto belli. Complimenti

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF132/01 Succhietti Airflow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF132/01 Succhietti Airflow

15/01/2014

Nederland

Nederland

Door vorm makkelijk door baby makkelijk in de mond te houden

Het was even wennen, om te zien niet de meest mooie speen. De nieuwe dessins zien er al een stuk beter uit. Vanwege de vorm van de speen kan de kleine deze goed zelf in haar mond houden, andere spenen raakt ze veel sneller kwijt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF132/01 Freeflow-spenen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF132/01 Freeflow-spenen

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Cet avis a été rédigé pour SCF132/02 Freeflow soothers

Cet avis a été rédigé pour SCF132/02 Freeflow soothers

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