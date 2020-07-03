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SCF135/06
3 doses
La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique
Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.
Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile
3.8
sur 6
30
Avis
Stephanie A.
03/07/2020
France
Excellent produit
Je met un 5/5 car pratique utile et durable dans le temps. Je l ai utilisé pour mes 2 garçons et j en avait acheter 4 pour pouvoir toujours etre au taquet niveau Biberon même la nuit. Merci Avent et Phillips
Avantages
Pratique et super lavable...
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Doseur de lait en poudre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Doseur de lait en poudre
Corry2711
26/05/2019
Deutschland
Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs
Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Milchpulverspender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Milchpulverspender
ralu75
15/05/2014
Deutschland
sehr gut,sehr praktisch für unterwegs
sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Milchpulverspender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF135/06 Milchpulverspender