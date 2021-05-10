Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Plateau égouttoir amovible
Design épuré permettant à l'air de circuler librement et à l'eau de s'évaporer facilement, pour un séchage optimal.
Bac d'égouttement amovible pour éliminer facilement l'eau afin que les accessoires sèchent de manière hygiénique
Peut contenir tous les produits utilisés pour nourrir votre bébé chaque jour : 8 biberons, tire-lait et sucettes. Convient à toutes les tailles de biberons (jusqu'à 330 ml).
4.8
sur 6
126
Avis
99%
recommandent ce produit
Ccamille
10/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Au top !!!
Celui la est super ! Il fait bien rangé, il contient beaucoup de biberons, c’est plus jolie dans ma cuisine car ça fait moins bazars que les autres.
Avantages
Pratique
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
camillep1
09/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Égouttoir pratique et joli
Ce plateau égouttoir est très pratique. Il permet un bon étalement des biberons pour qu'ils sèchent correctement. Le plateau amovible sur le dessous est très pratique pour vider l'eau et éviter les traces d'eau séchées sur l'évier de la cuisine en inox. Je le trouve très joli en noir et blanc.
Avantages
Bon étalement des biberons à sécher, plateau amovible en dessous pour vider l'eau égouttée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
Popopss
09/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Ce produit est d'excellente qualité
Maniable, esthétique, efficience lors de l Utilisation
Avantages
Esthétique, et démontable rapidement
Contre
Je n'en ai pas trouvé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF149 Plateau égouttoir
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.