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Arrêté

Philips AventSuces orthodontiques avancées

SCF184/13

4.5

| (12) Avis | 92% recommandent ce produit

Conçue pour favoriser un développement oral sain

La tétine orthodontique perfectionnée SCF184/13 Philips Avent est conçue pour favoriser un développement oral sain. Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et n’ont ni goût ni odeur. Les couleurs peuvent changer sans préavis.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Conçue avec l'aide du Dr. Hagemann, un orthodontiste renommé

Conçue pour favoriser un développement oral sain

  • 0-6 mois

« Ailettes » spécifiques

« Ailettes » spécifiques

La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.

Téterelle ergonomique

Téterelle ergonomique

Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé

Capuchon de protection à clipser

Capuchon de protection à clipser

Conserve les téterelles propres et saines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3
2

13/07/2013

France

France

JE RECOMMANDE

C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées

Oui, je recommande ce produit

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13/07/2013

France

France

JE RECOMMANDE

C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...

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Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées

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08/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια πιπίλα

Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες

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  1. N'attachez pas la suce autour du cou de l'enfant; il risquerait de s'étouffer.