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Arrêté
6-18 mois
La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.
Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé
Conserve les téterelles propres et saines.
4.5
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
babiole
13/07/2013
France
JE RECOMMANDE
C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Kinette
13/07/2013
France
JE RECOMMANDE
C'est une super sucette !! J'étais vraiment une anti-sucette, mais mon fils en avait décidé autrement et dès le 2ème jour en mater on a du lui acheter une sucette. Impossible de lui en trouver une qui lui conviennent. En rentrant à la maison on a fait un détour par notre magasin de puériculture et on nous a conseillé cette sucette ! LE TOP, Bébé se calmait et l'avait bien en bouche. C'est de la super qualité car nous n'avons pas eu besoin d'en changer régulièrement. Le seul Hic, c'est qu'elles ne sont pratiquement plus vendue en magasin (désir de Philips au dire des vendeurs, et non dû à un mauvais produit) Depuis bébé ne veut pas prendre d'autres sucettes c'est pour ça que j'ai fait le plein sur le site afin de répondre au besoin de mon bébé en temps voulu !! JE RECOMMANDE VIVEMENT CE PRODUIT !! A oui, il manquerai une hanse, ce qui serait plus simple pour trouver une accroche sucette...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Suces orthodontiques avancées
Μαρία34
08/05/2019
Ελλάδα
Τέλεια πιπίλα
Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.