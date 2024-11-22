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  • Une sucette légère et aérée
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Arrêté

Philips AventSucette ultra air

SCF244/00

3.1

| (17) Avis

Une sucette légère et aérée

Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.

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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Les aérations extra-larges permettent à la peau de bébé de respirer

Une sucette légère et aérée

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 1

4 aérations extra-larges

4 aérations extra-larges

La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.1

sur 6

17

Avis

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Oui, je recommande ce produit

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14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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Cet avis a été rédigé pour Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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28/12/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.

Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. La marque numéro 1 des sucettes

  4. Fabricant de l'année 2014