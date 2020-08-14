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  • Stérilisation pratique et efficace
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Arrêté

Philips AventStérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

SCF285/02

3.7
| (249) Avis
Stérilisation pratique et efficace
Grâce à sa taille ajustable, le stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent 3 en 1 prend un minimum de place dans votre cuisine tout en étant parfaitement adapté aux éléments à stériliser, et ce qu'il soit entièrement rempli, ou qu'il ne contienne que quelques objets de petite taille.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Adaptable, facile à charger

Stérilisation pratique et efficace

  • Élimine 99,9 % des bactéries

  • Stérilise en 6 minutes

  • Peut contenir 6 biberons Philips Avent

  • Design ajustable 3 en 1

Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.

Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

Conception grand format

Conception grand format

Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.

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3.7

sur 6

249

Avis

14/08/2020

France

France

excelent produit

très simple à utilisé ce stérilisateur peut stérilisé 6 biberons en même temps et le tout en seulement 10 minutes, simple et- rapide à utilisé il est simple à déplacer si besoin, il suffit juste de 100 ml d'eau pour chaque utilisation, je l'utilise depuis la naissance de bébé et j'en suis vraiment satisfaite

Avantages

rapide, simple à utilisé

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

23/12/2017

France

France

Très bon produit

Produit simple d’utilisation, stérilisation rapide et assez de place pour stériliser plusieurs biberons à la fois

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

Oui, je recommande ce produit

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08/12/2017

France

France

Très bon produit

Il est bien il est grand moi je suis satisfait pour le produit Philips ils sont très bien en service après-vente garantie deux ans merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

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