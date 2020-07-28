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  • Stérilisez en déplacement
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Philips AventSachets de stérilisation pour micro-ondes

SCF297/05

4.5
| (23) Avis | 91% recommandent ce produit
Stérilisez en déplacement
Les sachets de stérilisation pour micro-ondes à vapeur Philips Avent sont une solution rapide, simple et efficace qui vous permet d'avoir en toutes circonstances des biberons et accessoires stériles. Chaque sachet permet de stériliser des biberons au micro-ondes en 90 secondes seulement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilisation simple et rapide en toutes circonstances

Stérilisez en déplacement

  • Stérilisation en déplacement

  • Élimine 99,9 % des bactéries

  • Facile à utiliser

  • 5 sachets pour 100 cycles

Stérilisation vapeur au micro-ondes en seulement 90 minutes

Stérilisation vapeur au micro-ondes en seulement 90 minutes

Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes est réutilisable et permet de stériliser des biberons, tire-laits et autres produits de puériculture en 90 secondes.*

Élimine 99,9 %** des bactéries

Élimine 99,9 %** des bactéries

Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes élimine 99,9 %** des microbes et bactéries (efficacité prouvée).

Case à cocher pour consigner les utilisations du sachet

Case à cocher pour consigner les utilisations du sachet

Chaque sachet comprend une case à cocher. Cochez-la pour connaître facilement et rapidement le nombre d'utilisations du sachet.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

23

Avis

91%

recommandent ce produit

2

28/07/2020

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Peccato non averle scoperte prima

Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale

Avantages

Praticità, economicità, spazio ridotto

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

17/06/2019

Portugal

Portugal

Perfeito

De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

14/08/2018

Italia

Italia

ottimo

Semplice, veloce e funzionale. Buona qualità prezzo.. Piccola capienza per cui ottimale per quando si hanno poche cose da sterilizzare.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Puissance du micro-ondes > 1 100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes et Escherichia coli. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.

  3. Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier