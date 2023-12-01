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Arrêté

Philips Avent Ultra airSucette

SCF349/10

4.7
| (308) Avis | 97% recommandent ce produit
Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d’air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d’aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Elle est également dotée d’une tétine ultra-ferme adaptée aux dents et gencives des enfants. Disponible en différentes couleurs et conceptions.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Conçue pour réconforter les bébés pendant les poussées dentaires

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Téterelle ultra-ferme

  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 18 mois et +

Laisse la peau de votre bébé respirer

Laisse la peau de votre bébé respirer

Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

Téterelle ultra-ferme

Téterelle ultra-ferme

La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

308

Avis

97%

recommandent ce produit

01/12/2023

France

France

Excellent produit

Produit immédiatement accepté par bébé qui ne le quitte plus. Aucune irritation suite a une utilisation longue durée. Trés facile a nettoyer et robuste.

Avantages

Solide, facile à nettoyer, aérée,

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

24/11/2023

France

France

Tétine idéale pour nos p'tit loulou

Des tétines au design très charmant avec sa boîte idéal pour bien conserver les tétines quand bébé en a pas besoin. Une prise en main sans difficulté par bébé direct adopter Produits conforme aux exigences d'un bébé mais aussi d'une maman soucieuse pour son enfants. L'aération permet a bébé de ne plus avoir de rougeur autour de la bouche je valide a 100%

Avantages

Aération de la peau . prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

24/11/2023

France

France

Superbe tétine ultra air

J'ai pu tester la tétine ultra air Philips et la trouve excellente. Elle laisse respirer la peau du bébé. Grâce à l'étui, on peut la prendre partout et même en voyage. Je recommande à 100% ce produit. Je n'ai pas de choses négatives pour cette sucette.

Avantages

Pratique

Contre

pas d'inconvénients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF349/18 Sucette

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pour des raisons d’hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d’utilisation.