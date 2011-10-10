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Arrêté
Propre où que vous soyez
La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.
340 ml
Bec sport 18 mois et +
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands
Le clapet de protection du bec vous garantit une propreté parfaite, où que vous soyez.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF604/11 Beker voor peuters
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF604/11 Toddler Cup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF604/11 Toddler Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.