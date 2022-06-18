Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
2 pièces
Tétine à débit rapide
6 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.6
sur 6
46
Avis
91%
recommandent ce produit
bouchemi
18/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Produit conforme aux attentes
Je n'ai pas pu comparer mais nous sommes très satisfait de ce produit. Notre enfant termine ses biberons facilement. Facile à nettoyer, à assembler. Ne se déchire pas. Le débit est parfait, pas trop rapide ni trop lent. Nous avons constaté une meilleur digestion depuis. Je recommande +++
Avantages
évacue l'air dans le biberon
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Psychedelik dydy
18/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Remplit bien son contrat
Mon fils est ravi car le debit est ni trop rapide ni trop long!!! Moins de désagréments de remontée lors des rots. Nous en sommes ravis et lui le premier
Avantages
Facile d utilisation et de nettoyage
Contre
Mon mari a du mal avec la matiere
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Manon0106
12/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Très bon produit répondant aux attentes
Utilisée en complément de l’allaitement, la tétine Avent Classic + reproduisant la forme du sein a été immédiatement acceptée par bébé. Le débit est parfaitement adapté à l’âge indiqué sur le produit. J’ai utilisé la tétine combinée à la valve AirFree qui maintient la tétine toujours pleine même le biberon positionné à l’horizontal ce qui évite que bébé avale de l’air et ce qui a considérablement les coliques de bébé. La forme de la tétine permet un nettoyage facile. Je recommande ce produit !
Avantages
Le débit adapté, la forme de la tétine, la réduction des coliques avec la valve AirFree
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF634/27 Tétine Anti-colic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011