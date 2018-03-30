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  • Idéal pour les petits buveurs
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Philips Avent Baby Bottle TeatsTétine Natural

SCF657/27

4.3
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Idéal pour les petits buveurs
Idéal pour les petits buveurs qui n'ont pas une grande force de succion. La large tétine en forme de sein favorise une prise du sein naturelle, ce qui permet de l'associer facilement à l'allaitement. À utiliser avec le biberon Philips Avent Natural.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Idéal pour les petits buveurs

Idéal pour les petits buveurs

  • 0 mois et +

  • Lot de 2

Conçue pour réduire les coliques

Conçue pour réduire les coliques

La tétine est conçue pour réduire les problèmes de tétée en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre bébé.

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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Cet avis a été rédigé pour Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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