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Arrêté
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
Assiette à compartiments Philips Avent SCF702/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant
Blanche
4.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Acheteur vérifié
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.