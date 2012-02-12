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La solution pratique pour des repas sur le pouce
La lunch box Philips Avent se compose d'un grand récipient à compartiments, de deux petits récipients amovibles, d'une cuillère de diversification alimentaire et d'une base ventousée pour éviter les fuites. C'est la solution idéale pour les repas à l'extérieur.
Kit de voyage
La lunch box Philips Avent comprend un grand récipient à compartiments et deux petits récipients amovibles avec couvercle, parfaits pour les en-cas et les petites portions.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.