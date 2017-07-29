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  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF751/03

3
| (192) Avis
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Le bec souple et les poignées permettent à votre enfant de boire facilement. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Anti-fuites

  • 200 ml

  • 6 mois et +

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

Gobelet sans BPA

Gobelet sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 6

192

Avis

29/07/2017

France

France

Parfait

Mon fils adore cette tasse, il passe son temps à boire depuis que nous l'avons. J'ai vu beaucoup de point négatif concernant la valve mais il n'en est rien. S'il y a trop d'air qui passe c'est qu elle est mal positionnée et tout rentre dans l'ordre. Je recommande vivement

Cet avis a été rédigé pour SCF751/05 Tasse à bec

Cet avis a été rédigé pour SCF751/05 Tasse à bec

07/12/2019

Deutschland

Deutschland

Läuft nicht aus, erfüllt seinen Zweck

Wir haben den Trinklernbecher für unsere Maus benutzt,wie haben etwas gesucht was nicht ausläuft,wenn man damit spielt. Wir haben ihm gerne benutzt und werden es auch beim 2ten Kind benutzen.

Avantages

Läuft nicht aus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel

01/11/2017

Deutschland

Deutschland

Nix zu meckern

Mein Sohn, hat diesen Becher, seit er 5 Monate alt ist. Und kommt super damit klar. Tropft nicht, leichter Saugwiderstand. Nur der Schnabel verfärbt sich etwas schnell. Bei Kontakt mit z.B Karottenbrei. Aber gut, das ist ziemlich normal.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel

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