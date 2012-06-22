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Arrêté
SCF760/00
260 ml
Paille 12 mois et +
3.9
sur 6
22
Avis
matilou
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF760/00 Tasses à paille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF760/00 Tasses à paille
Jenyo
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
Oui, je recommande ce produit
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MamanNouch
30/07/2013
België
Un must en balade !
Nous avons commencé avec la tasse à bec mais elle coulait par le petit trou permettant le passage de l'air... Notre cocotte était systématiquement trempée... Et puis grande découverte avec ce gobelet ! Elle adore boire à la paille, nous avions peur mais c'est super, elle a trouvé très vite l'utilisation et bois de grandes quantités. La paille reste bien propre grâce au bouchon pivotant. Et en effet... quelle simplicité de nettoyage ! Nous allons investir dans un plus grand (nous avons le 260) et dans le kit paille et brossette.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF760/00 Tasses à paille
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.